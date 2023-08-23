Власть 23 августа 2023, 01:51 Путин назвал стабильной ситуацию в зоне СВО Путин: ситуация на линии соприкосновения остается стабильной Пресс-служба Минобороны

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Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником в Кремле.

Пасечник доложил Путину о формировании органов власти в республике и дополнительных мерах безопасности во время проведения выборов. Российский лидер отметил, что это невозможно без решения основной проблемы — обеспечения безопасности.

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«Сейчас — сами видите — ситуация на линии соприкосновения стабильная», — отметил Путин.

Президент добавил, что на фоне решения вопросов безопасности нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. В разговоре с Путиным врио главы ЛНР отметил, что ситуация в республике напряженная, но стабильная и без обострений.

Путин также провел рабочую встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким, сообщил телеканал RT.