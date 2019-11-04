Путин назвал сплоченность народа решением всех задач России

Все задачи, стоящие перед Россией, граждане страны могут решить только вместе. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня народного единства.

Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что этот праздник знаменует сплоченность российского народа, а также искреннюю любовь к Родине. Президент напомнил, что именно преданность Отечеству позволила россиянам более четырех веков назад объединиться в ополчение и преодолеть смуту, передает РИА «Новости».

Президент назвал действия Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского примером великого поступка, когда интересы страны были поставлены превыше всего. Путин заметил, что и после этого российский народ в тяжелые времена объединялся и самоотверженно сражался за свободу и независимость страны, за исторические и духовные ценности.

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«Самая прочная надежная основа успешного развития России — это сплоченность нашего общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей нашей страны. И мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», — сказал президент.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.