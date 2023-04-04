Важное 04 апреля 2023, 11:53 Путин назвал современное сельское хозяйство в России высокотехнологичным Президент Путин: современное сельское хозяйство в России высокотехнологично Unsplash

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Современное сельское хозяйство в России — «не советские колхозы», а высокотехнологичная отрасль. Об этом заявил президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Тулу, общаясь с рабочими завода «Тулажелдормаш». Главу государства процитировал ТАСС.

Путин отметил также, что в последнее время объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России увеличился в разы.

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Президент осмотрел сборочный цех, цех заготовок и сварочных узлов «Тулажелдормаша» — одного из самых крупных производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей. Завод входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. На железных дорогах РФ и стран СНГ трудятся свыше 2,5 тысячи единиц техники, произведенной именно на Тульском железнодорожном заводе.

После осмотра предприятия Владимир Путин решил поговорить с его сотрудниками и ответить на их вопросы. Текстовая трансляция мероприятия идет на сайте Кремля.