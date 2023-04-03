Власть 03 апреля 2023, 01:10 Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции на евразийском пространстве Путин: Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин заявил, что Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Об этом сказано в поздравительной телеграмме участникам торжественных мероприятий по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси — праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов», — обратился к участникам мероприятий глава российского государства.

Реклама

Он отметил значимость союза государств для всего мира.

«Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», — сказано в телеграмме.

Владимир Путин выразил уверенность, что обе страны продолжат наращивать союзнические связи. Вместе они преодолеют все трудности и преграды, заключил российский лидер.

Также президент направил поздравительную телеграмму в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко. Он отметил, что Россия и Белоруссия расширяют взаимовыгодное сотрудничество на основе традиций дружбы и добрососедства, а также совершенствуют механизмы Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии по случаю Дня единения народов России и Белоруссии заявил, что страны наращивают потенциал Союзного государства. Он подчеркнул, что время доказало прочность и неразрывность российско-белорусской дружбы.