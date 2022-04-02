Путин назвал союз России и Белоруссии ответом недружественным странам

Прочная связь России и Белоруссии станет самым лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств. Как сообщил ТАСС, об этом говорится в сообщении президента России Владимира Путина участникам торжественного собрания в Минске в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Текст заявления распространила пресс-служба российской дипмиссии.

«Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — говорится в документе.

Путин отметил, что особое значение сегодня играет координация усилий Союзного государства на международной арене, совместное проведение программы импортозамещения во всех секторах экономики. Но главной задачей остается обеспечение благополучия и безопасности жизни людей двух стран. Вместе Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и преграды, подчеркнул президент России.