Путин назвал сообщения об обстрелах Киева пропагандистскими фальшивками

Президент РФ Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем опроверг информацию о якобы обстрелах Киева и других крупных городов Украины. Слова главы государства привела пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что военнослужащие РФ в ходе спецоперации делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.

«Информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками», — указано в сообщении.

В беседе с Шольцем президент РФ подчеркнул, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов. Они размещают ударное вооружение в жилых кварталах, «цинично прикрываясь гражданским населением», и действуют террористическими методами.

«При этом официальный Киев не выполняет свои обещания прекратить это варварство: в последние дни число таких случаев увеличивается», — привели в Кремле детали беседы Путина с немецким канцлером.