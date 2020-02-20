Путин назвал Собчака учителем и другом. В Петербурге почтили память первого мэра города

Памятные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге в честь первого мэра города Анатолия Собчака. 20 лет назад он скончался. Почтить его память в северную столицу приехал президент России Владимир Путин.

Как сообщило РИА «Новости», сначала российский лидер отправился на Васильевский остров к памятнику политика. Вместе с вдовой Собчака сенатором Людмилой Нарусовой Владимир Путин положил к памятнику букет красных роз.

После свои цветы к памятнику принесли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф и дочь Собчака Ксения.

Вечером в петербургской филармонии имени Шостаковича прошел концерт в память о первом мэре города. Прибывшим для освещения события журналистам измерили температуру на входе. Видео с места событий опубликовал автор Telegram-канала «Пул № 3».

На кадрах можно увидеть, как прибывающих сотрудников средств массовой информации осматривает специалист через портативный тепловизор.

В начале концерта с памятной речью о первом мэре Санкт-Петербурга выступил президент России Владимир Путин.

«Мы сегодня вспоминаем Анатолия Александровича Собчака — моего учителя, друга, я говорю это с гордостью», — сказал российский лидер.

Он отметил, что это был яркий человек и «политик общенационального масштаба», который прошел свой путь в очень сложный и переломный период в новейшей истории страны. «Такой человек как Собчак, соответствовал духу эпохи», — сказал глава государства.

Президент вспомнил, как в 1996 году они вместе ездили по регионам России: «Время было сложным, не хватало всего, экономика затрещала, социальная сфера разваливалась, люди жили очень тяжело», — рассказал Путин. При этом Собчак при встрече с жителями в залах запретил своим помощникам отбирать записки только с хорошими вопросами и честно отвечал на все.

«Он заходил в зал под улюлюканье и свист, а уходил под аплодисменты», — отметил Путин. По его словам, честность, с которой Собчак общался с людьми свойственна настоящим политикам, самое важное для которых — это доверие людей. Тогда он проиграл выборы, так как не был готов приспосабливаться и молчать.

Он говорил прямо и честно. Но Собчак многое дал людям, которые с ним работали, а главное, что он вернул достоинство Петербургу и вдохнул в город новую жизнь.