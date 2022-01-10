Путин назвал ситуацию в Казахстане агрессией международного терроризма

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация в Казахстане касается всех стран ОДКБ. Президент РФ сказал об в ходе выступления на внеочередном саммите организации, передало РИА «Новости».

Сегодня темой обсуждения на саммите стали действительно очень серьезные и волнующие всех вопросы, связанные с кризисом в Казахстане, указал Путин.

«Это касается всех нас», — подчеркнул президент РФ.

Казахстанские беспорядки стали актом агрессии, что требовало немедленной реакции, добавил он. Путин отметил, что в республике действовали хорошо организованные бандформирования, которых готовили в том числе за рубежом. Это стало агрессией международного терроризма, боевики проходили обучение и горячие точки. Радикалов вербовали в том числе через соцсети, добавил он.

По сути это было нападением на страну, сказал президент. Но события в Казахстане не первая и не последняя попытка вмешательства извне, отметил Путин.

Миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько, сколько потребуется, заявил Путин. Он напомнил, что контингент ОДКБ ввели в страну на ограниченный период времени. Силы выведут, как только они выполнят свои функции. В этой ситуации ОДКБ показала свой потенциал и способность действовать оперативно, по его словам.

Постепенно ситуация в Казахстане нормализуется, продолжил президент РФ. В самое ближайшее время все наладится, в республику вернутся мир и спокойствие, выразил уверенность Путин.

Президент РФ также отметил мужество своего казахстанского коллеги. Он сказал, что Касым-Жомарт Токаев консолидировал общество и силовые структуры для отпора террористам.