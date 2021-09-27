Путин назвал семь общенациональных приоритетов России

Президент РФ Владимир Путин выделил семь ключевых общенациональных приоритетов, которые определяют главные ориентиры и цели развития страны на десятилетия вперед. На первое место он поставил сохранение народа страны.

«Прежде всего это, конечно, сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан, это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде», — сказал президент, выступая на заседании Совета безопасности.

Отдельно он отметил надежную защиту России и ее граждан от внутренних и внешних угроз, а также обеспечение государственного суверенитета.

Путин напомнил, что сейчас основополагающими документами стратегического планирования являются стратегия национальной безопасности РФ и указ президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Однако, по его словам, существующая практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании. В частности, ряд документов на региональном и муниципальном уровнях не согласуется иногда по целям и срокам.

«В этой связи важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе. Нужно, конечно, при этом не слепо копировать прежние методики, а вырабатывать и применять современные практики и подходы в этой области», — подчеркнул он.