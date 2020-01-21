Путин назвал сбалансированным новое правительство России

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным», — сказал глава государства на встрече с новым составом кабинета министров. Путин также отметил, что при этом осталось «достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление».

Президент выразил уверенность в том, что, «используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели».

Российский лидер также пожелал председателю правительства Михаилу Мишустину успехов в новой должности.

В ходе первого заседания обновленного кабинета министров Мишустин заявил, что достижение роста экономики и изменение бизнес-климата станет важнейшей задачей нового правительства.

«Для этого считаю первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл», — сказал премьер.

Ранее Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. У премьер-министра будет девять заместителей. Вот полный состав правительства.