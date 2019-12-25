Путин назвал основную задачу министров

Он отметил, что начиная с третьего квартала уходящего года началась тенденция роста доходов населения и реальных зарплат.

«Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и усилена», — подчеркнул российский лидер. Президент отметил, что особое внимание нужно уделить тем гражданам, которые получают самые маленькие доходы. По словам Владимира Путина, это связано еще и с решением демографических вопросов.

Согласно представленным данным на сайте Росстата, реальные доходы населения в первом квартале этого года снизились на 2,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Рост начался во втором квартале, когда показатели выросли на 0,9%. В третьем квартале рост составил 3,3%.

Всего по итогам девяти месяцев уходящего года реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 0,8%. Это показатель доходов после вычета обязательных платежей и скорректированные на инфляцию.