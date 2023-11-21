Власть 21 ноября 2023, 19:27 Путин назвал Россию страной больших возможностей Путин: Россия — страна возможностей, где молодежь может реализовать потенциал РИА «Новости»

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Более 250 тысяч человек из 183 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте 2024 года в Сочи. Об этом президент России Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 100 дней до мероприятия. Ролик опубликовали на сайте Кремля.

Путин указал на огромный интерес к России, ее истории и традициям со стороны молодых людей из разных государств.

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«Всех интересуют и достижения нашей страны. А они способны по-настоящему удивлять и вдохновлять, что и показывает международная выставка-форум „Россия“. Именно на ее площадке проходит запуск обратного отсчета дней до предстоящего фестиваля: начиная с сегодняшнего дня, их остается ровно 100», — отметил президент.

Путин отметил, что гости фестиваля увидят, что «Россия — это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал».

По словам главы государства, Всемирный фестиваль молодежи поспособствует укреплению суверенитета России и станет значимым шагом на пути формирования справедливого многополярного мира.

Ранее Владимир Путин пригласил зарубежных спортсменов на «Игры будущего» в Казань.