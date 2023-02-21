Власть 21 февраля 2023, 13:30 Путин назвал Россию открытой страной и самобытной цивилизацией Президент Путин: Россия умеет дружить и никого не подведет в трудной ситуации РИА «Новости»

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Россия умеет дружить и держать данное слово, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что страна не подведет в трудные моменты и напомнил о помощи, оказанной западным государствам во время пандемии.

«Наш народ всегда отличали щедрость, широта души и сострадание. Мы умеем дружить, держать слово. Мы никогда не подведем и поддержим, всегда придем на помощь», — рассказал президент.

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Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывала в помощи. В качестве примера он привел период пандемии. В самые сложные времена ковида россияне пришли на помощь Западу. Не осталась в стороне РФ и во время землетрясения в Сирии и Турции.

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«Народ России — основа суверенитета», — подчеркнул Владимир Путин.

Высказался президент и об антироссийских санкциях. По его словам, больше всего от них пострадали сами инициаторы этих ограничений.