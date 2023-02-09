Власть 09 февраля 2023, 16:59 Путин назвал Россию лучшей из стран, но добавил, что в ней есть над чем работать Президент Путин: Россия является лучшей страной в мире, но есть над чем работать rawpixel

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Россия — лучшая страна в мире, заметил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он прокомментировал доклад гендиректора АСИ Роберта Уразова о подготовке квалифицированных кадров в России.

«Я обратил внимание вот на что. Вы <…> сказали вот какую фразу: „В других странах, лучших в мире…“. <…> Лучшая в мире страна — это Россия», — процитировал Путина ТАСС.

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Глава государства выразил надежду на то, что Уразов просто оговорился, и добавил, что «нам есть над чем работать», и для эффективной работы как раз нужны кадры высшей квалификации.

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Заседание посвящено итогам работы АСИ в 2022 году и планам на текущий год, включая реализацию Национальной социальной инициативы и программы по подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета.

Агентство стратегических инициатив появилось в 2011 году. Организация специализируется на поддержке проектов, направленных на достижение системным изменений в сферах повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий.