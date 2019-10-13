Путин назвал Россию лидером по уникальному оружию

Президент России Владимир Путин отметил, что пока другие страны и ведущие армии мира разрабатывают гиперзвуковое оружие, Россия изобретает что-то поновее. Военные инженеры не сидят без дела, добавил российский лидер.

К моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия в России будет уже разработано и принято на вооружение что-то более новое. Отечественные ученые работают над этим, заметил российский глава. Об этом он рассказал в ходе развернутого интервью, которое записывали телеканалы Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Слова президента привел сайт телеканала «Царьград».

По словам российского лидера, договор по противоракетной обороне из которого в одностороннем порядке вышли США, был краеугольным камнем, на котором держался мировой баланс вооружений. Договор ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств.

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«Они вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные преимущества стратегические, полагая, что у них такой зонтик будет, а у России не будет. И таким образом будет очень уязвима, а Соединенные Штаты и их территория при этом получат вот такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны», — добавил президент.

Путин заверил, что надежды Пентагона оказались пустыми. Россия до сих пор соблюдает стратегический баланс, и так будет и впредь.

«Мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет», — поделился Путин.

Глава государства отметил, что когда у других стран наконец появится гиперзвуковое оружие, у России будет уже другое оружие, новейшее и превосходящее вооружение других стран. Отечественные ученые уже над этим трудятся.