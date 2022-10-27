Путин назвал российскую науку одной из самых молодых в мире | 360°

27 октября 2022, 19:51
Путин назвал российскую науку одной из самых молодых в мире
Путин: российская наука становится одной из самых молодых в мире
Российская наука становится одной из самых молодых в мире, сейчас ее обновляют новыми кадрами. Об этом президент России Владимир Путин сообщил, отвечая на вопросы участников заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Наука развивается, мы должны сделать все, чтобы отдача и от фундаментальной, и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития. И мы это делаем», — подчеркнул он.
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Путин добавил, что сейчас в России наблюдается заметное обновление научных кадров: отечественная наука становится одной из самых молодых в мире.
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США глава государства назвал монополистами, которые «как пылесосом вытаскивают все со всего мира, в том числе научные и творческие кадры».
«Но это тоже закончится с утратой монополизма на доллар как на мировую валюту», — резюмировал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, в России без Запада ничего не развалилось — наоборот, фундаменты экономики страны оказались очень сильными. Он обратил внимание, что сейчас в мире происходят тектонические изменения.
Владимир Путин
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