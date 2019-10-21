Путин назвал россиян милосердными и добрыми

По мнению Владимира Путина, россиянам присущи традиции поддержки и милосердия в трудных жизненных ситуациях.

Нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту Владимир Путин.

Президент привел пример: направлением гуманитарной помощи во многие страны мира. Российский лидер напомнил об отправке грузов в государства Африки, которые оказались в сложном положении после тропического циклона «Идай» весной 2019 года.

Путин отметил, что борьба с опасными инфекциями и развитие сферы здравоохранения в Африке соответствует национальным интересам России.

В целом интервью были затронуты темы борьбы с терроризмом в африканских странах, военно-технического сотрудничества и расширении площадки для инвестиций.