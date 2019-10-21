  • Путин назвал россиян милосердными и добрыми

    21 октября 2019, 05:17

    Светлана Степанова

    В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников. Мнение было высказано в связи с помощью жителям других стран.
    Путин назвал россиян милосердными и добрыми

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    По мнению Владимира Путина, россиянам присущи традиции поддержки и милосердия в трудных жизненных ситуациях.

    Нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту

    Владимир Путин.

    Президент привел пример: направлением гуманитарной помощи во многие страны мира. Российский лидер напомнил об отправке грузов в государства Африки, которые оказались в сложном положении после тропического циклона «Идай» весной 2019 года.

    Путин отметил, что борьба с опасными инфекциями и развитие сферы здравоохранения в Африке соответствует национальным интересам России.

    В целом интервью были затронуты темы борьбы с терроризмом в африканских странах, военно-технического сотрудничества и расширении площадки для инвестиций.