Власть 29 июля 2023, 18:49 Путин назвал родительское и семейное счастье главной человеческой ценностью Президент Путин: нет ничего ценнее родительского и семейного счастья Freepik

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Родительское и семейное счастье — самое значимое и ценное, что есть в жизни, отметил президент Владимир Путин. Он обратился к семьям, награжденным орденом «Родительская слава», в режиме видеосвязи. Участники встречи собрались в зале Большого Кремлевского дворца. Текстовую трансляцию мероприятия ведут на сайте Кремля.

Орден «Родительской славы» получают родители и усыновители, которые воспитывают или уже воспитали семерых и более детей и при этом обеспечили их должной заботой. Президент отметил, что такие семьи — гордость России. Воспитывая детей в атмосфере любви, заботы и взаимоуважения, многодетные семьи подают пример остальным, подчеркнул Путин.

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«Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей», — обратился глава государства к собравшимся.

Президент выразил надежду на то, что семей, олицетворяющих «истинные, а не искусственные» ценности, станет еще больше.