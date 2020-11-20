Путин назвал решение конфликта в Карабахе важным из-за внутренней безопасности

Российский президент Владимир Путин заявил, что урегулирование подобных конфликтов, как в Нагорном Карабахе, для России имеет особое значение. Все дело в том, что в стране проживает большое количество армян и азербайджанцев.

В пятницу глава государства провел совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев», — передает ТАСС его слова.

Более того, президент отметил, что российскую сторону с Азербайджаном и Арменией «связывают многовековые связи». Поэтому с точки зрения обеспечения безопасности внутри страны урегулирование конфликта для России предоставляет большой интерес.

Также на совещании Путин выразил надежду на подключение ЮНЕСКО и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. В завершении глава государства добавил, что российские миротворцы при перебросе в регион сработали слаженно и четко.