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    20 ноября 2020, 19:17

    Путин назвал решение конфликта в Карабахе важным из-за внутренней безопасности

    Анастасия Калинина

    Российский президент Владимир Путин заявил, что урегулирование подобных конфликтов, как в Нагорном Карабахе, для России имеет особое значение. Все дело в том, что в стране проживает большое количество армян и азербайджанцев.

    В пятницу глава государства провел совещание о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

    «Для нас, для России, конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев», — передает ТАСС его слова.

    Более того, президент отметил, что российскую сторону с Азербайджаном и Арменией «связывают многовековые связи». Поэтому с точки зрения обеспечения безопасности внутри страны урегулирование конфликта для России предоставляет большой интерес.

    Также на совещании Путин выразил надежду на подключение ЮНЕСКО и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. В завершении глава государства добавил, что российские миротворцы при перебросе в регион сработали слаженно и четко.