Власть 01 декабря 2023, 12:50 Путин назвал рекордной среднюю продолжительность жизни в России Путин: по итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в РФ составит 74 года РИА «Новости»

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Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время обращения к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

Российский лидер отметил, что работа властей и медработников позволила достичь достойных результатов.

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«Первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет», — подчеркнул Путин.

Президент назвал великой миссию врачей и добавил, что перед медициной сейчас встают новые задачи, требующие большей концентрации сил, опыта и знаний. Развитие этой области в России поставили в приоритет. Отдельно Путин поблагодарил фельдшеров, медсестер, врачей, спасающий бойцов в зоне спецоперации.

Ранее медик Людмила из Подмосковья рассказала о спасении раненых в зоне СВО. Женщина заключила контракт с Министерством обороны России, она подчеркнула, что ее навыки нужны людям. Людмила намерена сначала помочь российским солдатам, а потом вернуться домой.