Власть 09 февраля 2024, 09:58 Путин назвал развязывание глобальной войны противоречащим здравому смыслу Путин: втягивание в глобальную войну противоречит здравому смыслу Freepik

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Глобальная война поставит под угрозу все человечество, поэтому втягивание в нее противоречит здравому смыслу. На это указал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Путина, чтобы понять это, «не надо быть аналитиком».

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«Это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество, это очевидно», — рассудил президент России.

Полное видео интервью есть на Rutube канала «360». Запись длится чуть больше двух часов. Текстовую трансляцию, фото и аудиоверсию беседы можно найти на сайте Кремля. Первой площадкой, где выложили интервью еще ночью, была соцсеть Х. Там его за пять часов посмотрели более 50 миллионов пользователей.

Как отметили авторы журнала Rolling Stone, Владимир Путин полностью контролировал ход беседы, ее темп и тональность и чувствовал себя расслабленно.