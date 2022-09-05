Власть 05 сентября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал развитие Дальнего Востока священным долгом перед первопроходцами и воинами РИА "Новости"

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Развитие российского Дальнего Востока — священный долг нынешних поколений россиян перед лицом их предков — первопроходцев и воинов. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

«Перед нами с вами священный долг стоит в том, чтобы те жертвы, которые были принесены прежними поколениями, были оправданны. Это сегодня в наших руках, мы должны это сделать», — сказал российский лидер.

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Он напомнил, что 5 сентября 1854 года завершилась Петропавловская оборона. В сражении, в котором русские военные победили англичан и французов, превосходивших их по силе. По словам Путина, противника удалось разгромить благодаря мужеству и профессионализму наших предков. Также президент отметил преданных своему долгу членов их семей.

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Путин отметил, что победа в Петропавловской обороне стала одним из шагов по укреплению России на Дальнем Востоке.

«Они все сражались — и первопроходцы, и наши военные. Для того, чтобы обеспечить России развитие этих территорий на долгую, на историческую перспективу», — сказал он.

Ранее президент назвал еще один долг страны. По его словам, Россия обязана оказать помощь Донбассу; Эти слова президента процитировал RT.

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