Власть 25 марта 2023, 21:41 Путин назвал различия между российской и французской пенсионными реформами Президент Путин: пенсионная реформа в России отличается от французской льготным режимом РИА «Новости»

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У российской и французской пенсионных реформ есть много отличий, одно из — сохраненные в РФ льготные режимы и переходный период. Об этом президент Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства напомнил, что в России действует переходный период в течение 10 лет. По его словам, это снижает нагрузку на граждан.

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«Ну и я думаю, самое главное заключается в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции, насколько мне известно, таких нет», — подчеркнул президент.

Он добавил, что в России сохранилась разница в пять лет между выходом на пенсию мужчин и женщин. Во Франции же таких условий нет. Различные условия труда требуют разного подхода к срокам выхода на пенсию, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил о повышении социальных пенсий с 1 апреля. Они увеличатся более чем на 13,5%, уточнил он.