Путин назвал распад Советского Союза трагедией для большинства жителей

Распад Советского Союза стал для большинства жителей трагедией. Президент России Владимир Путин заявил, что испытывал такие же чувства, когда узнал, что страны не стало. Такими воспоминаниями он поделился в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

«Стало такой же трагедией, как и для большинства граждан страны», — заявил президент России, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин отметил, что произошло не просто разрушение страны. Это был «распад исторической России под названием Советский Союз».

Владимир Путин неоднократно называл распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой XX века». Впервые он заявил об этом в 2005 году в послании Федеральному собранию. Он отметил, что десятки миллионов соотечественников оказались тогда за пределами страны.

Спустя несколько лет в интервью журналистам он пояснил, что имел в виду прежде всего гуманитарную составляющую распада Советского Союза,

«25 миллионов русских оказались за границей, узнав из телевидения и радио о том, что Советский Союз прекратил существование. Разве это не трагедия? Еще какая! А родственные связи? А работа? А перемещение? Беда просто, по-другому и сказать нельзя», — говорил Путин.

Он напомнил, на проведенном референдуме в марте 1991 года большая часть жителей страны выступила за сохранение Советского Союза. Но к этому решению никто не прислушался и страну распустили.

Прекращением существования Советского Союза считается день подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года. В этот день соглашение о создании Союза независимых государств подписали лидеры России, Украины и Белоруссии.