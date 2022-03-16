Путин назвал провалом попытку Запада организовать экономический блицкриг России

Страны Запада выбрали в качестве оружия против России различные виды санкций, но в большей степени они ударили по европейцам и американцам, которые столкнулись с ростом цен на бензин, продукты питания и потерей рабочих мест, связанных с российским рынком. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов.

Путин отметил, что попытка экономического блицкрига полностью провалилась. Вызванная новыми санкциями паника не привела к дефициту товаров благодаря оперативной работе отечественных поставщиков.

«Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита», — завил президент России.

Путин отметил, что введенные странами Запада ограничения нанесли большой удар по глобальной экономике и торговле, подорвав доверие к доллару как резервной валюте. После блокировки счетов российского Центробанка многие страны будут конвертировать свои накопления в настоящие резервы, что усилит дефицит.

«По факту и США, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины земного шара.