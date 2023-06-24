Власть 24 июня 2023, 12:41 Путин назвал происходящие в России события ударом в спину Президент России Владимир Путин назвал ударом в спину ситуацию с вооруженным мятежом РИА «Новости»

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В настоящее время решается историческая судьба России, она требует от общества единства всех сил, а попытки расколоть народ являются ударом в спину. Об этом в телеобращении заявил президент страны Владимир Путин.

«Подобные действия раскалывают наше единство. Это, по сути, отступничество от сражающихся на фронте боевых товарищей и своего народа. Это удар в спину нашему народу и нашей стране», — сказал он.

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Путин отметил, что России в нынешней ситуации необходимо единство, ответственность и консолидация всех сил.

«В сторону нужно отбросить любые распри, все то, что способно подорвать нас изнутри. Этим пользуются внешние враги», — добавил президент.

Ранее глава государства пообещал защитить Россию в внутреннего предательства на фоне ситуации вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина.