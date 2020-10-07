Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией и призвал к прекращению огня
Российский лидер в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что в РФ переживают о том, как складываются события в Нагорном Карабахе.
«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это все территории, на которых проживают не чужие нам люди», — сказал Путин.
В России, добавил он, живут порядка двух миллионов азербайджанцев и свыше двух миллионов армян.
Сейчас на линии соприкосновения гибнут люди. Большие потери, подчеркнул президент РФ, несут обе стороны.
«Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — заявил Путин. По его словам, до окончательного разрешения ситуации «еще далеко». Несмотря на это, Россия призывает прекратить огонь в Карабахе как можно быстрее.
«Мы призываем <…> к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать», — заключил глава государства.
Вооруженные столкновения на линии соприкосновения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой продолжаются с 27 сентября. Стороны используют артиллерию, под огонь которой попадают приграничные населенные пункты. Столица Нагорного Карабаха Степанакерт частично разрушена. В Армении заявили, что готовы пойти на уступки. Главное, чтобы на это согласился Азербайджан.