Власть 13 июля 2023, 19:00 Путин назвал проект по развитию беспилотников приоритетным Путин поручил утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем к 1 сентября Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин поручил утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем до ближайшей осени и назвал это направление приоритетным. Глава государства отдал распоряжение в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Для России принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, отметил Путин. Страна должна создавать отрасли и рынки будущего, обратил внимание президент. По его словам, именно в такой логике построен национальный проект по развитию беспилотников.

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«Прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года, а также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года», — заявил глава государства.

В середине июня Путин поручил правительству принять меры к интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России. Президент указал, что это необходимо для безопасного использования БПЛА.

После поручения главы государства Минтранс создал цифровую платформу для дронов, дающую им доступ к единому воздушному пространству.