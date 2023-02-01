Важное 01 февраля 2023, 17:30 ВСУ необходимо лишить возможности обстреливать приграничные регионы России — Путин Президент Путин призвал ликвидировать возможность обстрела ВСУ приграничных регионов РФ РИА «Новости»

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Путин счел приоритетной задачу ликвидировать возможность обстрела со стороны украинских военных приграничных регионов России. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в результате чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кремля.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — отметил глава государства.

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Президент обратил внимание, что многие жители приграничных районов оказались в сложной ситуации — лишились жилья. Люди вынуждены были переехать к родственникам или остались во временных пунктах размещения.

Кроме того, жители жители Белгородской, Брянской и Курской областей столкнулись с перебоями подачи воды, света и тепла.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал Путину о защите региона от украинских дронов.