01 февраля 2023, 17:30
ВСУ необходимо лишить возможности обстреливать приграничные регионы России — Путин
Президент Путин призвал ликвидировать возможность обстрела ВСУ приграничных регионов РФ
Путин счел приоритетной задачу ликвидировать возможность обстрела со стороны украинских военных приграничных регионов России. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в результате чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кремля.
«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — отметил глава государства.
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Президент обратил внимание, что многие жители приграничных районов оказались в сложной ситуации — лишились жилья. Люди вынуждены были переехать к родственникам или остались во временных пунктах размещения.
Кроме того, жители жители Белгородской, Брянской и Курской областей столкнулись с перебоями подачи воды, света и тепла.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал Путину о защите региона от украинских дронов.
Владимир Путин
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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