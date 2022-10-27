Путин назвал принципиальным вопросом увеличение зарплат россиян | 360°

Власть 27 октября 2022, 22:47 Путин назвал принципиальным вопросом увеличение зарплат россиян Президент России Путин назвал принципиальным вопросом повышение зарплат в стране РИА "Новости"

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Увеличение зарплат россиян является одним из принципиальных вопросов. Работа по нему продолжается, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство, и профсоюзы это делают. Делают, несмотря ни на что, делают, несмотря ни на какие там спецоперации», — отметил глава государства.

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Он добавил, что сейчас ведется сложный диалог в трехсторонней комиссии. В обсуждении участвуют работодатели, представители профсоюзов и кабмин.

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«Этот диалог продолжается. Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть все-таки стали пониже. Имея в виду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы, и должны это делать», — подчеркнул Путин.

Ранее сервис по поиску работы собрал список самых высокооплачиваемых профессий в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В перечень включили стоматологов, комплектовщиков, главных механиков и электрогазосварщиков. Максимальная зарплата достигла 160 тысяч рублей в месяц.