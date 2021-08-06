Путин назвал принятым решение о льготной ипотеке на ИЖС

Решение по льготной ипотеке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) можно считать уже принятым. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Что касается [льготной ипотеки] на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято», — сказал глава государства во время общения с работниками и строителями нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. Цитату привело РИА «Новости».

Он добавил, что программа льготной ипотеки может быть использована по двум направлениям — для приобретения жилья и строительства. Лидер страны подчеркнул, что необходимые распоряжения уже дали правительству.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что льготную ипотеку для индивидуального жилищного строительства запустят до конца года. Об этом он заявил во время совещания с Путиным. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что льготную ипотеку распространят на индивидуальные жилые дома для семей с детьми.