Власть 16 января 2023, 17:49 Путин назвал примером лицемерия отказ Украины от перемирия на Рождество Путин обсудил с Эрдоганом отказ Украины соблюдать режим прекращения огня на Рождество РИА «Новости»

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Власти Украины в очередной раз продемонстрировали пример лицемерной политики, когда отказались от введения режима прекращения огня во время православного Рождества, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О беседе политиков сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что власти Украины сделали ставку на интенсификацию боевых действий. Причем делалось это при поддержке спонсоров, которыми выступают западные страны.

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Отдельно глава государства отметил тот факт, что украинская сторона проигнорировала призыв России ввести рождественское перемирие. Подразделения ВС РФ соблюдали его с 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения.

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Неприятие Украиной предложения о прекращении огня стало очередным примером лицемерной политики, которую проводят представители киевского режима, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, Путин и Эрдоган затронули тему обмена пленными с украинской стороной. Этот вопрос подняли по инициативе турецкой стороны с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины. В первую очередь речь шла об обмене ранеными.