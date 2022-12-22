Власть 22 декабря 2022, 15:41 Путин назвал приличными людьми верящих в существование Деда Мороза Президент Путин заявил, что верит в Деда Мороза, как «все приличные люди» РИА «Новости»

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Верить в существование Деда Мороза должны все приличные люди. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос маленькой девочки во время посещения «Елки желаний» в московском Манеже. Видео с места опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», — заявил Путин, отвечая на вопрос девочки.

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Всероссийская акция «Елка желаний» проходит каждый год. Политические и общественные деятели снимают с новогоднего дерева открытки, где указаны имена детей и то, о чем они мечтают. По традиции президент России Владимир Путин выбирает сразу три открытки.

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В прошлом году российский лидер подарил билеты в Большой театр на балет «Лебединое озеро» девочке из Ставрополя, передал гитару школьнику из Подмосковья, а также поручил провести экскурсию по пожарной части пятилетнему мальчику из Улан-Удэ.