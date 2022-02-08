Путин назвал причину возможного конфликта России с НАТО

Российский президент Владимир Путин по итогам своих переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном выступил на пресс-конференции. Лидер РФ прокомментировал ситуацию вокруг Украины и все те слухи, которые ходят вокруг якобы планируемого нападения российских военных на своих украинских партнеров.

Как отметил Владимир Путин, конфликт между Россией и НАТО возможен только в одном случае: если Украина действительно вступит в ряды Североатлантического альянса и при этом решится напасать на российский Крым, сообщил ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин прокомментировал сложную обстановку вокруг Донбасса. Он отметил, что киевские власти уже два раза предпринимали попытки решить все проблемы исключительно силовым методом. По мнению главы РФ, нельзя исключать и третью попытку.

Не так давно в украинском МИД заявили, что отметают некоторые пункты минских соглашений. Например, налаживание прямого диалога с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также предоставление республикам Донбасса особого статуса.