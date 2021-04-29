Недобросовестная конкуренция — причина спекуляций вокруг трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.

«Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», — отметил глава государства.

Подобные разговоры вокруг газового проекта связаны, прежде всего, с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке, написала «Экономика сегодня».

Путин рассказал участникам встречи о русском писателе Михаиле Салтыкове-Щедрине. В его произведении генерал оказался в лесу. Тот посылал своего денщика за хлебобулочными изделиями, так как думал, что круассаны и булочки растут прямо на деревьях. Российский лидер сравнил с этим персонажем некоторые современные политические силы.

«Используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», — добавил Путин.

Он надеется, что сложности вокруг реализации «Северного потока — 2» удастся преодолеть.