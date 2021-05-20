Путин назвал причину постоянных попыток изменить историю Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия все чаще стала сталкиваться с попытками оболгать историю, в том числе — изменить роль Красной армии в победе в Великой Отечественной войне. Он заявил, что это происходит для сдерживания страны.

Такое заявление Путин сделал в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа». Его слова процитировало РИА «Новости». Президент отметил, что великое поколение победителей уходит, поэтому на жителях России лежит высокая ответственность — они должны сохранить их наследие.

«Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — отметил он.

Президент подчеркнул, что причины такого поведения понятны — все дело в стремлении сдержать развитие России. Он уточнил, что такие попытки предпринимались и раньше, не зависимо от исторической эпохи, политического строй или названия государства.

«Причина одна сдерживания России: чем она сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем она последовательно она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество.», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что на страну обрушивались попытки изменения и извращения того, что дорого людям, с помощью чего новое поколение воспитывается и обретает характер.