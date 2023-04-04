04 апреля 2023, 12:13
Путин назвал причину падения производства в сфере автопрома
Президент Путин связал падение производства в автопроме с действиями «партнеров»
Самое большое падение производства в России случилось в автомобильной промышленности из-за некорректных действий «партнеров». Такое заявление сделал президент Владимир Путин, написал ТАСС.
«Самое большое падение производства у нас состоялось в автомобильной промышленности. Как раз из-за действий так называемых „партнеров“, сейчас уже бывших. Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства», — сказал глава государства.
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По его словам, падения в этой сфере составило свыше 60%. Однако предприятия продолжили работать, они функционируют хорошо благодаря действиям правительства и региональных властей.
При этом Путин подчеркнул, что сейчас и мер государственной поддержки автомобильной промышленности достаточно для значительного увеличения выпуска машин в стране в ближайшее время.
Владимир Путин
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