Путин назвал причину обострения ситуации с ценами на продукты

Проблемы, которые связаны с резким колебанием цен на социально значимые продукты, сейчас обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Однако у России есть конкретные решения этого вопроса.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Его слова процитировал ТАСС.

«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская [экономическая] комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия признательна партнерам, которые поддержали предложенную ей инициативу по нормализации ситуации в этой сфере. Он добавил, что так же оперативно в случае необходимости нужно принимать меры в отношении других видов продукции — не только в отношении сахара.

В конце апреля комиссия приняла решение предоставить тарифную льготу для беспошлинного ввоза сахара. Она продлится с 15 мая по 30 сентября 2021 года.