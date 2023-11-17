Власть 17 ноября 2023, 18:30 Путин назвал причину напряженности в мире Путин: претензия отдельных сил на исключительность повлекла напряженность в мире Пресс-служба Кремля

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Одной из главных причин сложившейся напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Эти силы пренебрежительно относятся к другим обычаям и духовным ценностям. Они стремятся подвергнуть всех унификации по собственному шаблону, который считают самым лучшим и универсальным, подчеркнул Путин.

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«Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал», — указал глава государства.

Путин отметил, что Россия бережно хранит языки и традиции всех населяющих ее народов и представляет собой уникальное единство множества самобытных культур.

Глава государства также заявил, что западная политика «отмены России» носит расистский, антикультурный и неколониальный характер, при этом в основе русской культуры лежат подлинная свобода, духовность и милосердие.