Важное 27 декабря 2022, 11:05 Путин назвал причину частых переговоров с Лукашенко Президент РФ Путин заявил, что жизнь постоянно дает поводы для новых контактов с Лукашенко Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российский лидер заметил, что жизнь дает все новые и новые поводы для общения.

Путин и Лукашенко утром 27 декабря уже провели двухстороннюю встречу, они приехали на одном автомобиле Aurus в Русский музей на неформальный завтрак в рамках саммита СНГ.

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Путин напомнил о договоренности сделать 2023 год Годом русского языка. По его словам, поэтому идея провести завтрак в Русском музее оказалась как нельзя кстати. По словам главы государства, хорошая обстановка в месте их встречи располагает к тому, чтобы поговорить о серьезных делах.

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«Мы с вами в постоянном контакте, тем не менее жизнь каждый день дает нам повод пообсуждать некоторые вопросы и принять нужные решения для того, чтобы они решались эффективно», — сказал президент РФ.

Ранее сообщалось, что руководителям стран СНГ подарили на неформальном саммите в Санкт-Петербурге в преддверии Нового года перстни с символикой Содружества.