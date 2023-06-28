Власть 28 июня 2023, 21:54 Путин назвал преступлением неуважение к Корану Путин: неуважение к Корану является преступлением в РФ в отличие от ряда других стран Freepik

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Неуважение к Корану является настоящим преступлением в России, в отличие от ряда других государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Джума-мечети в Дербенте, передал ТАСС.

«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление», — заявил российский лидер.

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Он подчеркнул, что непочтительное отношение к Корану является не только нарушением закона, но и разжиганием межконфессиональной розни. Российская сторона всегда будет придерживаться правил.

По словам Путина, взаимное почтение и братские отношения мусульман и христиан формируют единство народа. Кроме того, глава государства искренне поздравил с праздником Курбан-байрам российских мусульман и пожелал им благополучия.

Владимир Путин 28 июня прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Глава республики Сергей Меликов составил компанию президенту и рассказал об особенных качествах Каспийского моря.