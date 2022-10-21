Путин назвал правильный способ борьбы с алкоголиками вместо введения запретов. И это не акцизы | 360°

Власть 21 октября 2022, 14:04 Путин назвал правильный способ борьбы с алкоголиками вместо введения запретов. И это не акцизы Путин заявил, что с высоким уровнем потребления алкоголя надо бороться саморазвитием freepik

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Проблему высокого уровня потребления алкоголя в целом по России можно считать вполне решаемой. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Слова прозвучали во время разговора с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым по видеосвязи.

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По мнению Путина, в этом регионе проблему также можно и нужно решать. Он заявил, что в борьбе с алкоголизацией населения не стоит делать акцент на запретах.

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«Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — сказал Путин.

По его словам, такой подход используют во многих странах. В том числе и в России. Путин заявил, что такой вариант решения проблему приносит хорошие результаты,