Путин поблагодарил Китай за сбалансированную позицию по конфликту на Украине | 360°

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Путин поблагодарил Китай за сбалансированную позицию по конфликту на Украине

Президент России Путин заявил, что ценит сбалансированную позицию КНР по Украине

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Позиция Китая по конфликту на Украине сбалансирована, и Россия ценит ее. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на саммите лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Высоко оцениваем сбалансированную полицию китайских друзей в связи с украинским кризисом», — сказал он.

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Владимир Путин заявил, что со своей стороны Россия твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает провокации США в Тайваньском проливе. Президент отметил, что попытки создания однополярного мира приобрели уродливые очертания и неприемлемы.

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Двусторонние переговоры прошли в рамках саммита ШОС. В последний раз лидеры России и Китая встречались в феврале.

Владимир Путин анонсировал заседание Совета глав государств ШОС 16 сентября. Впервые после трехлетнего перерыва из-за пандемии оно пройдет в очном формате. По словам президента, это особенно важно, так как стоит задача обеспечить всемирное укрепление ШОС как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия.

Владимир Путин

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