facebook_pixel
    09 июня 2022, 17:15

    Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок

    Путин: цены на удобрения и энергоносители повысились на Западе из-за их ошибок

    Нина Петлинова

    Запад попытался ограничить Россию, однако ограничил себя. Рост цен на энергоносители и удобрения в недружественных странах — результат их ошибок, заявил Владимир Путин.

    «Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения — цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители — опять цены взлетели до небес просто… Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных», — сказал он.