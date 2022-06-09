Путин назвал повышение цен в западных странах результатом их ошибок

Запад попытался ограничить Россию, однако ограничил себя. Рост цен на энергоносители и удобрения в недружественных странах — результат их ошибок, заявил Владимир Путин.

«Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения — цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители — опять цены взлетели до небес просто… Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных», — сказал он.