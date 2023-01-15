Власть 15 января 2023, 14:49 Путин назвал положительной динамику развития спецоперации Путин: спецоперация развивается согласно плану Минобороны и Генштаба

Читать 360tv в

Участники спецоперации со стороны союзных сил держат положительную динамику развития событий в местах боестолкновений с противником. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин. Он сделал это заявление во время беседы с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Тот ведет авторскую программу «Москва. Кремль. Путин».

Реклама

«Все развивается в рамках плана Минобороны и Генштаба», — отметил российский лидер.

Реклама

Таким образом он ответил на вопрос Зарубина. Тот спросил у Путина его мнение о недавнем освобождении Соледара от солдат противника.

Также российский президент выразил надежду, что участники спецоперации со стороны союзных сил не остановятся на достигнутом. Путин ожидает, что эти военнослужащие еще не один раз порадуют общественность результатами в зоне боестолкновений с противником.