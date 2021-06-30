Путин назвал подонками телефонных мошенников, которые грабят пенсионеров и ветеранов

Число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, продолжает расти. Чтобы остановить преступников, государство, правоохранители и ЦБ должны хорошо поработать — успехи уже есть, но пока недостаточные.

Об этом президент России Владимир Путин в ответ на вопрос жительницы Красноярска во время Прямой линии. Ведущие также напомнили, что вскоре после Дня Победы жертвой мошенников стал ветеран, у которого украли 400 тысяч рублей.

Не хочу даже комментировать. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей Владимир Путин.

«К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если по борьбе с тяжелыми общественно опасными деяниями ситуация складывается удовлетворительно, то по преступлениям в этой сфере рост значительный — 25%», — отметил он.

Это связано с несколькими причинами. Во-первых, неблагоприятный фон создает незаконный оборот личных данных. Чтобы остановить это, государство и правоохранительные органы должны серьезно поработать.

«Это в значительной степени компетенциям Центрального банка, они должны активнее бороться с фишинговыми сайтами. Раньше, чтобы обнаружить эти сайты, у ЦБ уходило несколько месяцев. Теперь [находят] за три дня, но надо быстрее», — подчеркнул президент.

Во-вторых, коммерческие банки должны внимательно контролировать процессы, чтобы сузить до нуля активность мошенников. Кроме того, должны быть внимательнее и сами граждане, потому что мошенники нередко действуют от имени социальных служб.

«Есть вопросы, которые лежат на стыке правоохранительных органов и ЦБ. ЦБ и финансовые учреждения должны обеспечивать тайну банковских вкладов. А правоохранители должны иметь возможность вмешиваться в процесс и предотвращать криминал. Получить информацию из банков имеют право, если возбуждено уголовное дело или есть заключение суда», — сказал Путин.