Путин назвал победу российских фигуристок триумфальной страницей в летописи

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой на чемпионате мира. Впервые в истории пьедестал почета был полностью занят нашими спортсменами. Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте Кремля.

«Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта», — сообщил глава государства.

Он также назвал успех фигуристок «прочным заделом» на пути к предстоящим Олимпийским играм.

Россиянки Анна Щербакова (233,17 балла), Елизавета Туктамышева (220,46) и Александра Трусова (217,20) выиграли чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. Спортсменки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании.

В парном катании первыми тоже стали россияне. Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали в сумме 227,59 балла.