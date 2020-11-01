Путин назвал плюс удаленной работы

Диалог российского лидера и директора ВТБ прошел во время форума «Россия зовет!». Путин принимал в нем участие по видеосвязи.

Президент отметил, что живое общение с аудиторией интереснее. «Но хорошо, что есть такие возможности», — добавил он.

Главной положительной стороной удаленной работы Владимир Путин назвал то, что можно собирать максимальное количество заинтересованных лиц, которым не нужно никуда ехать, а значит, они могут вести беседу без отрыва от работы. По его словам, он уже привык к такому формату.

О переходе президента России на удаленную работу стало известно 1 апреля. Тогда Владимир Путин в первый раз провел совещание с членами правительства по видеосвязи. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сам президент находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а члены правительства — на своих рабочих местах.