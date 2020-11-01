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    01 ноября 2020, 19:52

    Путин назвал плюс удаленной работы

    Анатолий Минкин

    Удаленная работа позволяет проводить совещания с большим количеством людей без отвлечения их от основной работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос главы ВТБ Андрея Костина о качестве бесед по видеосвязи. Часть их разговора показал телеканал «Россия 1».
    Путин назвал плюс удаленной работы

    Диалог российского лидера и директора ВТБ прошел во время форума «Россия зовет!». Путин принимал в нем участие по видеосвязи.

    Президент отметил, что живое общение с аудиторией интереснее. «Но хорошо, что есть такие возможности», — добавил он.

    Главной положительной стороной удаленной работы Владимир Путин назвал то, что можно собирать максимальное количество заинтересованных лиц, которым не нужно никуда ехать, а значит, они могут вести беседу без отрыва от работы. По его словам, он уже привык к такому формату.

    О переходе президента России на удаленную работу стало известно 1 апреля. Тогда Владимир Путин в первый раз провел совещание с членами правительства по видеосвязи. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сам президент находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а члены правительства — на своих рабочих местах.