Власть 13 сентября 2023, 14:02 Путин назвал перспективным военно-техническое сотрудничество с КНДР Путин оценил сотрудничество с КНДР в военной сфере с соблюдением санкций ООН РИА «Новости»

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Россия соблюдает введенные ограничения ООН на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей. Но с учетом этих правил есть отдельные возможности. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Российский лидер подчеркнул, что есть перспективные вещи, которые не подпадают под ограничения международной организации, поэтому они достойны обсуждения и рассмотрения возможностей совместной работы двух стран.

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«Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия — страна самодостаточная. Но в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание», — заявил Путин.

Переговоры с северокорейским лидером президент России назвал продуктивными. Он пояснил, что в ходе беседы поднимались темы по ситуации в регионе и отношениям между двумя странами, в том числе о сельском хозяйстве. Путин отметил, что в этой сфере КНДР регулярно получает от России гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия.

«Кроме гуманитарной помощи, есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что речь идет о проекте по созданию логистического треугольника, который предполагает возобновление работы морского порта, куда грузы станут доставлять по железной дороге, а после перевозки на корабле в КНДР на грузовиках отправят в Китай.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил, что страны намерены активизировать сотрудничество по целому ряду направлений. Он добавил, что речь идет в том числе о космической сфере.