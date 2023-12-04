04 декабря 2023, 18:45
Путин назвал переход мира на многополярную модель неотвратимым
Президент Путин заявил о турбулентности мира из-за перехода к многополярности
Мир перешел в состоянии турбулентности в связи с глобальной трансформацией по переходу к многополярному устройству. Об этом на церемонии вручения верительных грамот иностранных дипломатов заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что такой фундаментальный процесс проходит не без сложностей, но его характер неотвратим. В частности, глава государства отметил, что произошло обострение региональных конфликтов, а застарелые противостояния вышли на новый уровень.
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В качестве примера глава государства привел обострение между Израилем и Палестиной. Путин подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке уже приобрела черты настоящей глобальной катастрофы.
«Мир находится в состоянии турбулентности, переживает глобальную трансформацию. Но главная тенденция в том, что на смену однополярной системе приходит более справедливый многополярный миропорядок», — заявил президент России.
Путин добавил, что внешнеполитический курс страны носит последовательный характер. Он базируется на принципах отсутствия предвзятости и враждебности в отношениях, а также на равноправном партнерстве и взаимном учете интересов.
Международные отношения
Владимир Путин
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